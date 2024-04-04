"Миколаївводоканал" отримав 10 сучасних аварійно-ремонтних машин за кошти Світового банку (ФОТО)

КП "Миколаївводоканал" отримало нові аварійно-ремонтні машини, які було придбано за кошти Світового банку і за сприянням Міністерства інфраструктури України.

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Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, ця сучасна техніка значно спрощує важку роботу комунальників, адже обладнана всім необхідним, аби швидко лагодити водопровідні чи каналізаційні мережі. Там є генератори, водяні помпи, зварювальні агрегати, інструменти тощо. Усе це дуже потрібно у щоденній роботі фахівців підприємства.

"Техніка, яка надходить на підприємство, не лише полегшує роботу працівників, але робить її більш ефективною", - підкреслив Сєнкевич.

Також мер Миколаєва подякував всім задіяним установам за допомогу.

"Важливо відмітити, що бюджет Миколаєва не брав участі у цій програмі. Кошти, які були залучені на придбання машин - виключно Світового банку, наших партнерів, які допомагають нам вистояти в цій війні. Особлива подяка – Міністерству інфраструктури, яке започаткувало цю програму, допомагало місту від початку і до надходження техніки", – сказав міський голова.

При цьому він зазначив, що місто і надалі працюватиме з партнерами, аби підсилювати міські комунальні підприємства, покращувати якість послуг для миколаївців.

Проблеми з водою у Миколаєві

Нагадаємо, у квітні 2022 року у Миколаєві склалася катастрофічна ситуація з водою – труба, яка постачала воду з Херсонської області до Миколаєва, була вражена ракетою. Відтоді місто майже пів року використовувало солону воду з Бузького лиману.

Непридатна для вживання вода почала руйнувати труби. Станом на грудень 2022 року гендиректор КП "Миколаївводоканал" оцінив збитки від використання солоної води у мільярди гривень.

До того ж, через підрив російськими військами Каховської ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року, жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей попросили утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм.

У липні 2023 року в Україні розпочали підготовчі роботи по реалізації масштабного проєкту – будівництва магістрального водогону для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Після реалізації він забезпечить водою мільйони людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей. Станом на 25 січня 2024 року магістральний водогін був добудований на 95%.