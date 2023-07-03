В Україні розпочали будівництво магістрального водогону для південних областей

В Україні розпочали підготовчі роботи по реалізації маштабного проєкту – будівництва магістрального водогону для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Згідно з повідомленням, водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км та передбачає будівництво водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.

Після реалізації проєкту він забезпечить водою мільйони людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.

Курбаков зазначив, що водогін прокладатиметься з нуля, а до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності залучили міжнародних партнерів.

За його словами уряд виділив на будівництво водогону 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще у день підриву дамби, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023.

Внаслідок затоплення територій у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях просять утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм після підриву окупантами Каховської ГЕС. Рятувальники постійно підвозять людям як технічну так і питну воду.