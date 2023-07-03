В Украине приступили к строительству магистрального водопровода для южных областей

В Украине приступили к подготовительным работам по реализации масштабного проекта – строительству магистрального водопровода для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Согласно сообщению, водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км и предусматривает строительство водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка.

После реализации проекта он обеспечит водой миллионы людей из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Курбаков отметил, что водопровод будет прокладываться с нуля, а к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности привлекли международные партнеры.

По его словам, правительство выделило на строительство водопровода 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии еще в день подрыва дамбы, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

В результате затопления территорий в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях просят воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Спасатели постоянно подвозят людям как техническую, так и питьевую воду.