У Миколаєві катастрофічна ситуація з водою, — мер

У Миколаєві продовжує зберігатись катастрофічна ситуація з водою, а центральне водопостачання у місті досі відсутнє.

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Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Проблема в тому, що труба, яка постачає воду з Херсонської області до Миколаєва, була вражена ракетою. І ми, на жаль, не можемо її відновити, доки тривають бойові дії", — заявив Сенкевич.

За його словами, місцева влада звернулася до Асоціації міст України і там отримала невелику кількість бочок. Також водовози до Миколаєва надіслали Кропивницький, Одеса.

"Ще чекаємо на бурильні машини з командами, які ми тут розміщуємо, годуємо, і вони бурять свердловини на всіх соціально значущих об'єктах", — заявив мер Миколаєва.

Також Сенкевич опублікував адреси підвезення технічної води у Миколаєві у вівторок, 26 квітня.

Заводський район:

вул. Озерна, 2/16

вул. Озерна, 13

вул. Київська, 6-8

вул. Крилова, 27

вул. Крилова, 40/1

вул. Біла, 59

вул. Леваневців, 25/1

пр. Центральний, 10 – 12

вул. Прикордонна, 78 – 80

вул. Лягіна, 28

вул. Ковальська, 199 – 201

вул. Заводська, 1-35

Стаціонарні точки видачі технічної води:

Лікарня швидкої медичної допомоги (12:00 – 15:00)

Дитяча міська лікарня №2, вул. Рюміна, 5

Міська лікарня №4, вул. Адмірала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)

Пологовий будинок №3, вул. Київська, 3 (9:00 – 11:00)

КП "Миколаївелектротранс", Трамвайне депо №1, вул. Андрєєва, 17 (08:00 – 17:00)

Інгульський район:

пр. Миру, 3 (11:00)

пр. Миру, 23/1 (09:00)

пр. Миру, 40 (12:00)

вул. Чайковського, 6-А/ пр. Богоявленський, 25 (9:00)

вул. Чайковського, 18 (11:00)

вул. 1-а Лінія, 25/вул. 11-а Поздовжня (14:00)

вул. Південна, 29 (10:00)

вул. Г. Свирідова, 7/1 (14:30)

вул. Космонавтів, 71 (09:00)

вул. Космонавтів, 74 (біля АТБ, 09:00)

вул. Космонавтів, 142 (біля АТБ, 09:00)

вул. Космонавтів, 138-Б (біля ЗОШ №56, 10:00)

вул. 12-а Поздовжня, 38 (14:00)

пр. Центральний, 265 (09:00)

вул. Чкалова, 215-Г (14:00)

вул. Нагірна, 87-А/вул. Космонавтів, 128-А (Космос, 9 годин)

Стаціонарні точки видачі технічної води:

Школа №42, вул. Електронна, 73 (10:00 - 12:00)

Школа №41, вул. Театральна, 41 (09:00 – 11:00

СК "Зоря", вул. Театральна/вул. Миколаївській (09:00 – 15:00)

ОКП "Миколаївблтеплоенерго", вул. Миколаївська, 5-А (06:30 - 20:30)

Пологовий будинок №2, вул. Будівельників, 8 (9:00 – 11:00)

Міська лікарня №3, вул. Космонавтів, 97 (16:00 -18:00)

ТОВ ОріонАвто, вул. Казарського, 4

Корабельний район:

пр. Богоявленський/вул. Металургів (8:30 – 14:00)

пр. Богоявленський/просп. Корабелів (9:00 - 15:00)

пр. Богоявленський, 312-Б (13:00 – 15:00)

пр. Богоявленський, 325/1 (13:00 - 15:00)

вул. Океанівська, 8 (09:00 - 12:00)

вул. Океанівська, 32-А (08:00 - 11:00)

вул. Океанівська, 47 (09:00 – 15:00)

вул. Океанівська, 62-А (09:00 – 12:00)

вул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)

пр. Корабелів, 1 – 3 (09:00 – 15:00)

пр. Корабелів, 12-А, Б (13:00 – 15:00)

мкрн Кульбакіне (09:00 - 15:00)

Центральний район:

вул. Арх. Старова, 4А

вул. Соборна/вул. Адм. Макарова

вул. 6-а Слобідська/ просп. Центральний (10:00)

вул. 6-а Слобідська/вул. Чкалова (09:00)

пр. Центральний (у районі буд. 159, 13:00)

вул. Шевченка/вул. Обсерваторна

вул. Шевченка, 64

вул. 3-а Слобідська/вул. Колодязна

вул. Шкапіна, 97

вул. Велика Морська, 2 (магазин Сонячний)

вул. Микільська/вул. Велика Морська (Асторія)

пр. Героїв України, 20, 20-Г

вул. 1-а Військова/вул. 68 Десантників

вул. Садова/вул. Севастопольська

вул. 2-а Екіпажна/вул. 9-а Військова (09:00)

вул. Чкалова, 78 - 80 (13:00)

Стаціонарні точки видачі технічної води:

Міська лікарня №1, вул. 2-а Екіпажна, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Миколаївська обласна лікарня відновлювального лікування, вул. Велика Морська, 27

Розливають воду і біля пожежних частин.

Зазначимо, водопостачання у Миколаєві було припинено 12 квітня. У місті почали бурити свердловину на території СК "Зоря", а подачу води з неї планується розпочати до кінця квітня.