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У Миколаєві катастрофічна ситуація з водою, — мер
У Миколаєві продовжує зберігатись катастрофічна ситуація з водою, а центральне водопостачання у місті досі відсутнє.
Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Проблема в тому, що труба, яка постачає воду з Херсонської області до Миколаєва, була вражена ракетою. І ми, на жаль, не можемо її відновити, доки тривають бойові дії", — заявив Сенкевич.
За його словами, місцева влада звернулася до Асоціації міст України і там отримала невелику кількість бочок. Також водовози до Миколаєва надіслали Кропивницький, Одеса.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ще чекаємо на бурильні машини з командами, які ми тут розміщуємо, годуємо, і вони бурять свердловини на всіх соціально значущих об'єктах", — заявив мер Миколаєва.
Також Сенкевич опублікував адреси підвезення технічної води у Миколаєві у вівторок, 26 квітня.
Заводський район:
вул. Озерна, 2/16
вул. Озерна, 13
вул. Київська, 6-8
вул. Крилова, 27
вул. Крилова, 40/1
вул. Біла, 59
вул. Леваневців, 25/1
пр. Центральний, 10 – 12
вул. Прикордонна, 78 – 80
вул. Лягіна, 28
вул. Ковальська, 199 – 201
вул. Заводська, 1-35
Стаціонарні точки видачі технічної води:
Лікарня швидкої медичної допомоги (12:00 – 15:00)
Дитяча міська лікарня №2, вул. Рюміна, 5
Міська лікарня №4, вул. Адмірала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
Пологовий будинок №3, вул. Київська, 3 (9:00 – 11:00)
КП "Миколаївелектротранс", Трамвайне депо №1, вул. Андрєєва, 17 (08:00 – 17:00)
Інгульський район:
пр. Миру, 3 (11:00)
пр. Миру, 23/1 (09:00)
пр. Миру, 40 (12:00)
вул. Чайковського, 6-А/ пр. Богоявленський, 25 (9:00)
вул. Чайковського, 18 (11:00)
вул. 1-а Лінія, 25/вул. 11-а Поздовжня (14:00)
вул. Південна, 29 (10:00)
вул. Г. Свирідова, 7/1 (14:30)
вул. Космонавтів, 71 (09:00)
вул. Космонавтів, 74 (біля АТБ, 09:00)
вул. Космонавтів, 142 (біля АТБ, 09:00)
вул. Космонавтів, 138-Б (біля ЗОШ №56, 10:00)
вул. 12-а Поздовжня, 38 (14:00)
пр. Центральний, 265 (09:00)
вул. Чкалова, 215-Г (14:00)
вул. Нагірна, 87-А/вул. Космонавтів, 128-А (Космос, 9 годин)
Стаціонарні точки видачі технічної води:
Школа №42, вул. Електронна, 73 (10:00 - 12:00)
Школа №41, вул. Театральна, 41 (09:00 – 11:00
СК "Зоря", вул. Театральна/вул. Миколаївській (09:00 – 15:00)
ОКП "Миколаївблтеплоенерго", вул. Миколаївська, 5-А (06:30 - 20:30)
Пологовий будинок №2, вул. Будівельників, 8 (9:00 – 11:00)
Міська лікарня №3, вул. Космонавтів, 97 (16:00 -18:00)
ТОВ ОріонАвто, вул. Казарського, 4
Корабельний район:
пр. Богоявленський/вул. Металургів (8:30 – 14:00)
пр. Богоявленський/просп. Корабелів (9:00 - 15:00)
пр. Богоявленський, 312-Б (13:00 – 15:00)
пр. Богоявленський, 325/1 (13:00 - 15:00)
вул. Океанівська, 8 (09:00 - 12:00)
вул. Океанівська, 32-А (08:00 - 11:00)
вул. Океанівська, 47 (09:00 – 15:00)
вул. Океанівська, 62-А (09:00 – 12:00)
вул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)
пр. Корабелів, 1 – 3 (09:00 – 15:00)
пр. Корабелів, 12-А, Б (13:00 – 15:00)
мкрн Кульбакіне (09:00 - 15:00)
Центральний район:
вул. Арх. Старова, 4А
вул. Соборна/вул. Адм. Макарова
вул. 6-а Слобідська/ просп. Центральний (10:00)
вул. 6-а Слобідська/вул. Чкалова (09:00)
пр. Центральний (у районі буд. 159, 13:00)
вул. Шевченка/вул. Обсерваторна
вул. Шевченка, 64
вул. 3-а Слобідська/вул. Колодязна
вул. Шкапіна, 97
вул. Велика Морська, 2 (магазин Сонячний)
вул. Микільська/вул. Велика Морська (Асторія)
пр. Героїв України, 20, 20-Г
вул. 1-а Військова/вул. 68 Десантників
вул. Садова/вул. Севастопольська
вул. 2-а Екіпажна/вул. 9-а Військова (09:00)
вул. Чкалова, 78 - 80 (13:00)
Стаціонарні точки видачі технічної води:
Міська лікарня №1, вул. 2-а Екіпажна, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
Миколаївська обласна лікарня відновлювального лікування, вул. Велика Морська, 27
Розливають воду і біля пожежних частин.
Зазначимо, водопостачання у Миколаєві було припинено 12 квітня. У місті почали бурити свердловину на території СК "Зоря", а подачу води з неї планується розпочати до кінця квітня.