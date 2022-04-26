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В Николаеве катастрофическая ситуация с водой, — мэр
В Николаеве продолжает сохраняться катастрофическая ситуация с водой, а центральное водоснабжение в городе до сих пор отсутствует.
Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Проблема в том, что труба, поставляющая воду из Херсонской области в Николаев, была поражена ракетой. И мы, к сожалению, не можем ее восстановить, пока продолжаются боевые действия", — заявил Сенкевич.
По его словам, местные власти обратились в Ассоциацию городов Украины и там получили небольшое количество бочек. Также водовозки в Николаев прислали Кропивницкий, Одесса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Еще ожидаем бурильных машин с командами, которые мы здесь размещаем, кормим, и они бурят скважины на всех социально значимых объектах", — заявил мэр Николаева.
Также Сенкевич опубликовал адреса подвоза технической воды в Николаеве во вторник, 26 апреля.
Заводской район:
ул. Озерная, 2/16
ул. Озерная, 13
ул. Киевская, 6 - 8
ул. Крылова, 27
ул. Крылова, 40/1
ул. Белая, 59
ул. Леваневцев, 25/1
пр. Центральный, 10 – 12
ул. Пограничная, 78 – 80
ул. Лягина, 28
ул. Кузнецкая, 199 – 201
ул. Заводская, 1-35
Стационарные точки выдачи технической воды:
Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)
Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5
Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
Роддом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
КП "Николаевэлектротранс", Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
Ингульский район:
пр. Мира, 3 (11:00)
пр. Мира, 23/1 (09:00)
пр. Мира, 40 (12:00)
ул. Чайковского, 6-А/ пр. Богоявленский, 25 (9:00)
ул. Чайковского, 18 (11:00)
ул. 1-я Линия, 25/ул. 11-я Продольная (14:00)
ул. Южная, 29 (10:00)
ул. Г. Свиридова, 7/1 (14:30)
ул. Космонавтов, 71 (09:00)
ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 09:00)
ул. Космонавтов, 142 (возле АТБ, 09:00)
ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 10:00)
ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)
пр. Центральный, 265 (09:00)
ул. Чкалова, 215-Г (14:00)
ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А (Космос, 9 часов)
Стационарные точки выдачи технической воды:
Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)
Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00
СК "Заря", ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00)
ОКП "Николаевблтеплоэнерго", ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 – 11:00)
Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4
Корабельный район:
пр. Богоявленский/ул. Металлургов (8:30 – 14:00)
пр. Богоявленский / просп. Корабелов (9:00 - 15:00)
пр. Богоявленский, 312-Б (13:00 – 15:00)
пр. Богоявленский, 325/1 (13:00 - 15:00)
ул. Океановская, 8 (09:00 - 12:00)
ул. Океановская, 32-А (08:00 - 11:00)
ул. Океановская, 47 (09:00 – 15:00)
ул. Океановская, 62-А (09:00 – 12:00)
ул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)
пр. Корабелов, 1 – 3 (09:00 – 15:00)
пр. Корабелов, 12-А, Б (13:00 – 15:00)
мкрн Кульбакино (09:00 - 15:00)
Центральный район:
ул. Арх. Старова, 4А
ул. Соборная/ул. Адм. Макарова
ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (10:00)
ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (09:00)
пр. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
ул. Шевченко/ул. Обсерваторная
ул. Шевченко, 64
ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная
ул. Шкапина, 97
ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)
ул. Никольская/ул. Большая Морская (Астория)
пр. Героев Украины, 20, 20-Г
ул. 1-я Военная/ул. 68 Десантников
ул. Садовая/ул. Севастопольская
ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная (09:00)
ул. Чкалова, 78 – 80 (13:00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27
Разливают воду и на территории пожарных частей.
Отметим, водоснабжение в Николаеве было приостановлено 12 апреля. В городе начали бурить скважину на территории СК "Заря", а подачу воды из нее планируется начать до конца апреля.