Украина ввела в эксплуатацию магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

Группа компаний Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец".

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Об этом сообщила пресс-служба группы в Facebook.

В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный с нуля после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС. Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветвь), где она очищается и расходится к потребителям - в Марганецку, Мировске, Широковскую, Томаковскую общину. Вторая ветка будет снабжать водой Никополь, Покровское и Красногригорьевку (Днепропетровщина)”, - написал на своей странице в Facebook Максим Шкиль, владелец группы компаний Autostrada, которая была подрядчиком строительства водопровода.

По его словам, строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершила еще в феврале, с тех пор ждали определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением. Шкиль отметил, что объект построили за 7 месяцев – от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственно строительство – проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно – непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!”, – написал владелец Autostrada. По его словам, система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, полностью работает от источника постоянного электроснабжения.

В сообщении пресс-службы группы отмечается, что вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветвь), где она очищается и расходится к потребителям - в Марганецку, Мировскую, Широковскую, Томаковскую общину. Вторая ветка будет снабжать водой Никополь, Покровское и Красногригорьевку (Днепропетровщина).

В компании сообщают, что строительство водопровода и подготовка его к запуску Autostrada завершилась еще в феврале. Все это время пришлось ждать определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением.

"Устраивали трубы там, где это невозможно открытым способом, под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой - осуществляли проколы, методом горизонтального бурения - буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба", – рассказал Максим Шкиль. Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

“Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю. По окончании работ проведен ремонт дорог, по которым двигалась строительная техника, благоустройство территорий, озеленение”, - добавил он.

По словам Шкиля, при отсутствии своевременного финансирования строительство осуществлялось фактически за кредитные и оборотные средства компании. “Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект – 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!”, - подытожил предприниматель.

Что известно о системе водопровода

Современная система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, сейчас уже полностью работает от источника постоянного электроснабжения. Создан централизованный операторский пункт управления всем водопроводом – на элементной базе современного оборудования автоматизации и систем передачи данных. Это позволяет минимизировать привлечение оперативного персонала и повысить надежность и эффективность работы водопровода.

Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook Фото: Autostrada / Facebook

Протяженность сети составляет 77,9 км. Проектная мощность водопровода – 150 000 м3 воды в сутки. Он имеет шесть насосных станций, 46 камер для стравливания воздуха, 47 камер слива воды из системы, 16 камер для переключения потока воды в системе, три камеры счетчика и одну камеру для распределения потока воды между сетями. Система работает под средним рабочим давлением в четыре атмосферы.

В компании объясняют, что важно было обеспечить забор воды именно из Днепра – крупнейшей украинской реки, имеющей постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья – крупного промышленного города со сложным рельефом.

Отмечается, что для обеспечения электроснабжения ВНС водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ, соответственно обустроены на каждой ВНС трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ и 35/0,4 кВт.

Для обеспечения бесперебойной подачи напряжения, в качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю.

Напомним, Марганец ранее брал воду из Каховского водохранилища, но оно исчезло после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года.

Также добавим, что на днях в Широковском сообществе Днепропетровской области запустили современную очистную станцию .

На Днепропетровщине запустили очередной участок водопровода "Ингулец - Южное водохранилище"

В мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".

Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.