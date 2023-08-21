Под Кривым Рогом заработала первая нить водопровода, который начали строить после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

В Днепропетровской области запустили первую нить магистрального водопровода, строительство которого началось вскоре после подрыва Каховской гидроэлектростанции на Днепре, повлекшего исчезновение соответствующего водохранилища и перебои с водоснабжением для около 1 миллиона жителей.

Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, первая нить водопровода "Ингулец – Кряжевое" позволит обеспечить доступ к воде около 25% населения Кривого Рога.

Вода из реки Ингулец будет подаваться насосной станцией по подземному трубопроводу, а дальше по открытому каналу будет попадать в Южное водохранилище и подаваться жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней. В целом звено "Ингулец – Кряжевое" состоит из четырех нитей. Запуск остальных троих должен состояться в начале осени.

Всего же проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью около 150 км. Впереди – запуск еще двух участков "Марганец – Никополь – Покров" (длиной 40,9 км) и "Запорожье – Томаковка – Марганец" (длиной 76,7 км).

"Благодарю строителей, которые непосредственно вовлечены в работу и делают все возможное, чтобы водопровод заработал в полном объеме как можно быстрее", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, чтобы обеспечить максимальную прозрачность реализации проекта, на каждом участке строительства привлечены инженеры-консультанты и независимый технадзор. Работы на строительстве водопровода продолжаются непрерывно, в режиме "24/7". Внедрением проекта занимается Государственное агентство восстановления при полном содействии, как отмечается, местных и областных властей.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Как указывают в профильном министерстве, при поддержке проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаимоДействие" будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков магистральных водопроводов.

Как отметил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, за 76 дней было построено 27 км новых сетей: проект такого масштаба по длине проложенных труб, мощности насосов и темпам строительства был воплощен впервые за время независимости Украины, и он окончательно решает проблему водоснабжения для жителей Кривого Рога.

"Он полностью реализован за государственный счет - из фонда ликвидации последствий российской агрессии. Впрочем, это только первая нить на этом участке. Сейчас тянем еще три. Они нужны, чтобы заживить не только город, но и общины Криворожского района. Когда трубы будут готовы, ежедневно по ним сможем перекачивать 400 тысяч кубических метров воды", - отметил он.