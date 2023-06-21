"Укрзализныця" восстановила пути возле Никополя, просевшие после подрыва Каховской ГЭС

"Укрзализныця" возобновила движение поездов на перегоне вблизи Никополя, где насыпь под железнодорожными путями просела после ухода воды из Каховского водохранилища в результате подрыва 6 июня соответствующей гидроэлектростанции.

Как сообщается в сообщении госкомпании, все работы были выполнены в кратчайшие сроки и с 21 июня пригородные поезда в регионе возвращаются к своему стандартному графику движения. В свою очередь, на опубликованных УЗ фото также видно, насколько обмелел водоем в этом месте, хотя вода там все же остается.

Отмечается, что для устранения повреждения было использовано почти 6,6 тысячи кубометров бутового камня и более 3,5 тысячи кубометров щебня, смонтировано 150 м новой рельсошпальной решетки.

В доставке строительных материалов для строительства насыпи были задействованы около 300 грузовых вагонов-самосвалов. Свою работу проделали и энергетики: заменили разрушенную опору контактной сети, восстановили самую контактную сеть.

Над ликвидацией последствий оползня работали специалисты и техника филиала "Центр по строительству и ремонту пути" УЗ, хозяйства электроснабжения Приднепровской железной дороги; восстановительные поезда из Синельниково, Кривого Рога и Пятихаток, а также Вознесенская путево-машинная станция по ремонту земляного полотна "Центра по строительству и ремонту инженерных сооружений".

Напомним, что о проседании этого участка железной дороги "Укрзализныця" сообщила 10 июня. Ввиду этого пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолово и Тимково были ограничены до станции Чортомлык.