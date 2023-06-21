"Укрзалізниця" відновила колію біля Нікополя, що просіла після підриву Каховської ГЕС

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де насип під залізничними коліями просів після відходу води з Каховського водосховища внаслідок підриву 6 червня відповідної гідроелектростанції.

Як ідеться у повідомленні держкомпанії, усі роботи були виконані в найкоротші терміни і з 21 червня приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху. В свою чергу, на опублікованих УЗ фото також видно, насільки зміліла водойма в цьому місці, хоча вода там наразі залишається.

Зазначається, що для усунення пошкодження було використано майже 6,6 тисячі кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тисячі кубометрів щебеню; змонтувано 150 м нової рейкошпальної решітки.

У доставці будівельних матеріалів для будівництва насипу були задіяні майже 300 вантажних вагонів-самоскидів. Свою роботу виконали й енергетики: замінили зруйновану опору контактної мережі, відновили саму контактну мережу.

Над ліквідацією наслідків зсуву працювали фахівці й техніка філії "Центр з будівництва та ремонту колії" УЗ, господарства електропостачання Придніпровської залізниці; відновні поїзди із Синельникового, Кривого Рогу та П’ятихаток, а також Вознесенська колійно-машинна станція з ремонту земляного полотна "Центру з будівництва та ремонту інженерних споруд".

Нагадаємо, що про просідання цієї ділянки залізниці "Укрзалізниця" повідомила 10 червня. Через це приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова було обмежено до станції Чортомлик.