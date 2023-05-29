Рада схвалила взяття у Франції кредиту на закупівлю рейок для "Укрзалізниці"

Верховна Рада ратифікувала рамковий договір між урядами України та Франції щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок "Укрзалізниці". За відповідний проект постанови №0202 проголосувало 303 депутати.

За умовами договору, Франція має надати Україні кредит у розмірі до 37,6 мільйона євро, який охопить 100% реалізації проєкту, що включає як виробництво рейок (українська сторона має закупити товару на суму не менше 70% від зазначеної), так і їхнє постачання УЗ.

Гроші надаються на 35 років, включаючи 14-річний пільговий період зі ставкою 0,0161% річних. Україні треба буде повертати кредитні кошти щопівроку впродовж 21 року, почавши виплати через 14,5 років після вибірки коштів (сама вона має бути обов'язково здійснена до кінця 2027 року).

Нагадаємо, що цю угоду було підписано 13 грудня під час зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мера у Парижі.

В свою чергу, в "Укрзалізниці" тоді повідомили, що підписали прямий договір із французьким виробником рейок Saarstahl Rail: цей контракт допоможе відновити пошкоджені колії і замінити застарілі, що відпрацювали свій ресурс.

Це, в свою чергу, дасть змогу збільшити швидкість і безпеку руху поточною колією. Зазначимо, що в Україні рейки до війни виробляв зруйнований нині металургійний комбінат "Азовсталь" в окупованому Росією Маріуполі.