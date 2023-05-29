Рада одобрила взятие у Франции кредита на закупку рельсов для "Укрзализныци"

Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции о финансовой поддержке проекта поставки рельсов "Укрзализныце". За соответствующий проект постановления №0202 проголосовали 303 депутата.

По условиям договора, Франция должна предоставить Украине кредит в размере до 37,6 миллиона евро, который охватит 100% реализации проекта, включающего как производство рельсов (украинская сторона должна закупить товара на сумму не менее 70% от указанной), так и их поставки УЗ.

Средства предоставляются на 35 лет, включая 14-летний льготный период со ставкой 0,0161% годовых. Украине нужно будет возвращать кредитные средства каждые полгода в течение 21 года, начав выплаты через 14,5 лет после выборки средств (сама она должна быть обязательно осуществлена до конца 2027 года).

Напомним, что данное соглашение было подписано 13 декабря в ходе встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мера в Париже.

В свою очередь, в "Укрзализныце" тогда сообщили, что подписали прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl Rail: этот контракт поможет восстановить поврежденные пути и заменить устаревшие, отработавшие свой ресурс.

Это, в свою очередь, позволит увеличить скорость и безопасность движения по текущим путям. Отметим, что в Украине рельсы до войны производил разрушенный металлургический комбинат "Азовсталь" в оккупированном Россией Мариуполе.