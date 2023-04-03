S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до максимально возможного на данный момент

Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня ССС+, что максимально возможно для военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По данным S&P, повышению рейтинга способствовало недавнее завершение реструктуризации долга в 894,9 млн долларов. Благодаря этому соглашению и другим проектам с международ н ыми партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023-2024 годах сократится более чем на 90%.

Также агентство отметило успешное репрофилирование с ЕБРР для нужд ликвидности кредитной линии на сумму 150 млн евро и списание долгов российских банков в соответствии с законом, вступившим в силу в августе 2022 года.

Агентство присвоило рейтинг на уровне суверена, что является максимально возможным результатом в условиях военного времени.

Напомним, "Укрзализныця" 31 марта отправила в тестовый экспериментальный рейс по маршруту "Киев – Лиски – Чоп" контрейлерный вагон для финального утверждения временной схемы погрузки и дальнейшего развития контрейлерных перевозок.