Готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци": СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ

Разоблачены завербованные ФСБ РФ граждане, корректировавшие огонь по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях. В состав группы входило восемь местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что один из злоумышленников использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.

Вражеские информаторы собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.

"В "зоне особого внимания" врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и на Днепр", - отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленники передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов.

При этом они фиксировали результаты российских ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковщины для корректировки повторных воздушных атак.

Также во время оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций.

"Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети. Еще четверо находятся на территории страны-агрессора. По ним продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности", - сообщили правоохранители.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения.

В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом РФ в Харькове.

Других участников группы агрессор привлек к негласному сотрудничеству дистанционно или при поездках фигурантов в РФ.

Каждому из них был присвоен псевдоним и отработана конспиративная легенда.

"После 24 февраля прошлого года ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Передачу разведданных в РФ злоумышленники осуществляли через Телеграмм-канал в виде медиафайлов и геолокаций на электронных картах. В случае оккупации регионов предатели "претендовали" на вхождение в руководящий состав оккупационных администраций", - отмечают в СБУ.

При обысках по адресам проживания фигуранты изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с врагом. Также в их домах обнаружена русская символика и прокремлевская литература.

Кроме того, по координатам, выявленным в ходе следственных действий, контрразведчики СБУ обнаружили вражеский схрон с оружием, которое оккупанты оставили во время бегства от контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных" лиц", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей.