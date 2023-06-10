Взорванная ГЭС: возле Никополя просела железная дорога, поезда отменены

В результате подтопления, возникшего из-за разлива Каховского водохранилища, вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда, следовавшие по этому маршруту, будут отменены на несколько дней.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

В "Укрзализныце" отметили, что благодаря внимательности железнодорожников трагедии удалось избежать, а пригородные поезда вовремя остановить.

Для того чтобы железнодорожники восстановили данный участок понадобится до 3-х дней. В это время пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут курсировать только в Чортомлык.

Между Чортомлыком и Никополем будет курсировать бесплатный автобус, а в Кривой Рог назначат электропоезд, который будет курсировать по следующему графику: отправка из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

Из-за этого поезда №76/75 Кривой Рог — Киев железнодорожники задержат ориентировочно на 50 минут, чтобы люди смогли выполнить пересадку.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в Снегиревском районе в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС были разрушены и затоплены мосты.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.