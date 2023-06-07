Подрыв Каховской ГЭС: в Николаевской области из-за подтопления разрушен мост (ВИДЕО)

В Снигиревском районе Николаевской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС разрушены и затоплены мосты.

Об этом сообщил начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта.

По его словам, из-за подрыва дамбы поднялся уровень воды в реке Ингулец.

"Мост в селе Елизаветовка разрушен. В селе Галагановка полностью затоплен", - отметил он.

Мост возле села Нововасилевка.

Кухта сообщил, что сейчас открыто сообщение между Снигиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино.

"К большому сожалению имеем такую ситуацию. В громаде проводим эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома", - добавил начальник ГВА.

Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.