На правобережной Херсонщине затопило уже более 1800 домов, вода еще будет прибывать - ОВА

Интенсивность подтоплений в Херсонской области уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы Каховской ГЭС вода еще будет прибывать. По состоянию на утро 7 июня затопило 1852 дома на правобережной Херсонщине.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы. Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов", - отметил он.

По его словам, этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, куда 6 июня вода еще не добралась.

Прокудин сообщил, что по состоянию на 6:00 7 июня эвакуировано 1457 человек, большинство из них из микрорайона Корабел.

Все службы продолжают работать.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС.

Президент Украины на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.