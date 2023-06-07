Оккупанты продолжают обстреливать подтопленную Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 6 июня 70 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 353 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Напомним, двое правоохранителей были ранены в результате обстрела российскими войсками херсонского микрорайона Корабел, расположенном на низменном острове, который подвергся затоплению из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции выше по течению Днепра.

Заметим, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС .

Президент Украины на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.