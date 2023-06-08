Подрыв Каховской ГЭС: затоплено 600 кв.км Херсонской области

По состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Средний уровень подтопления – 5,61 м. Затоплено 600 кв.км. Херсонщины, из них 32% правобережья и 68% – левый берег", - отметил он.

По его словам, эвакуация из зоны подтопления продолжается. По состоянию на утро 8 июня опасные территории покинули 1999 человек, большинство из них были эвакуированы из микрорайона Корабел.

"Левый берег: ситуация очень тяжелая. Люди страдают не только от большой воды, но и от российского террора и нежелания оккупантов помочь людям", - добавил он.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

На подконтрольной украинским властям территории региона продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части россияне даже не пытались помочь людям, сообщал утром 7 июня президент Украины Владимир Зеленский.

При этом оккупанты мешают эвакуации, которую осуществляют украинские силы на подкнотрольной территории. Днем глава Херсонской ОВА проинформировал, что войска РФ обстреливают жилые кварталы, подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды.