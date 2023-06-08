У РФ был очень сильный мотив подорвать Каховскую ГЭС, - ISW

Стремительное наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС заставило российские войска отступить из Алешков и Голой Пристани. Наводнение разрушило много российских полевых укреплений, которые оккупанты намеревались использовать для защиты от украинских атак.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска передислоцировали свой личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления, что вывело российские войска из артиллерийской зоны действия некоторых населенных пунктов на западном (правом) берегу Днепра.

Как отмечают в ISW, разрушение дамбы Каховской ГЭС существенно изменяет географию и рельеф Херсонского прифронтового участка на юге Украины.

"Наводнение сильно нарушило подготовленные российские оборонные позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр – особенно это касается позиций России на первой линии в Голой Пристани и Алешках", - отмечают аналитики.

В ISW сообщают, что на 7 июня частично или полностью подтопленными оказались 29 населенных пунктов, из которых 19 находятся на подконтрольной Украине территории и 10 – на оккупированной Россией территории.

"Стремительное наводнение, вероятно, заставило российский персонал и военную технику из основных российских пунктов концентрации в Алешках и Голой Пристани отступить. Российские войска ранее использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на западном (правом берегу) Херсона. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья и мины взрываются в паводковой воде", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что оккупационный председатель Херсонской области Владимир Сальдо утверждала, что уничтожение ГЭС выгодно российской обороне, поскольку это усложнит продвижение Украины через реку.

"Оценка ситуации Сальдо игнорирует потерю России первой линии подготовленных укреплений. Количество российской тяжелой техники, потерянной за первые 24 часа наводнения, также неизвестно", - добавили в ISW.

Там подчеркивают, что прямых доказательств того, что россияне целенаправленно подорвали дамбу, на сегодняшний день нет, но прослеживается очень сильный мотив, который мог оккупантов побуждать к этому.

Аналитики обращают внимание, что буквально за день до разрушения плотины и неоднократно еще раньше российские пропагандисты утверждали, что в районе Дачи на восточном берегу Днепра и на островах возле Херсона шли активные бои между украинскими и российскими войсками.

При этом утверждалось, что в преддверии подрыва плотины количество украинских катеров в этой зоне заметно увеличилось. Также российские военкоры предполагали, что ВСУ могут попытаться захватить саму Каховскую ГЭС и использовать ее для обеспечения плацдарма на левом берегу.

"ISW не дает оценок того, пытались ли украинцы перейти реку и с какой целью они могли это сделать. Однако явная обеспокоенность в российском военном информационном пространстве показывает, что страх перед таким переходом и вера в то, что он или уже начался, или неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной, незадолго до того, как дамба была разрушена", – резюмировали аналитики.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, чем Украине, а российская версия того, зачем украинские войска могли это сделать, неправдоподобна.