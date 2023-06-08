У РФ був дуже сильний мотив підірвати Каховську ГЕС, - ISW

Стрімка повінь через підрив Каховської ГЕС змусила російські війська відступити з Олешків і Голої Пристані. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень, які окупанти мали намір використовувати для захисту від українських атак.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська передислокували свій особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська з артилерійської зони дії деяких населених пунктів на західному (правому) березі Дніпра.

Як зауважують в ISW, руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України.

"Повінь сильно порушила підготовлені російські оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро – особливо це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках", - зазначають аналітики.

В ISW зауважують, що станом на 7 червня частково або повністю підтопленими є 29 населених пунктів, з яких 19 знаходяться на підконтрольній Україні території та 10 – на окупованій Росією території.

"Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на західному (правому березі) Херсона. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя і міни вибухають у паводковій воді", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають що окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо стверджувала, що знищення ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування України через річку.

"Оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росії першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, також невідома", - додали в ISW.

Там підкреслюють, що прямих доказів того, що росіяни цілеспрямовано підірвали греблю, на сьогоднішній день немає, але простежується дуже сильний мотив, який міг окупантів спонукати до цього.

Аналітики звертають увагу на те, що буквально за день до руйнування греблі і неодноразово ще раніше російські пропагандисти стверджували, що в районі Дачі на східному березі Дніпра і на островах біля Херсона йшли активні бої між українськими і російськими військами.

При цьому стверджувалося, що напередодні підриву греблі кількість українських катерів у цій зоні помітно збільшилася. Також російські воєнкори припускали, що ЗСУ можуть спробувати захопити саму Каховську ГЕС і використовувати її для забезпечення плацдарму на лівому березі.

"ISW не дає оцінок того, чи намагалися українці перейти річку і з якою метою вони могли це зробити. Однак явна стурбованість в російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким переходом і віра в те, що він або вже почався, або неминучий, були присутні в умах росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як гребля була зруйнована", – резюмували аналітики.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що підрив Каховської ГЕС був більше потрібен Росії, ніж Україні, а російська версія того, навіщо українські війська могли це зробити, неправдоподібна.