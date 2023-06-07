В ISW пояснили, чому військам РФ міг бути вигідний підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС був більше потрібен Росії, ніж Україні, а російська версія того, навіщо українські війська могли це зробити, неправдоподібна.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наразі не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС. І хоча Україна та Росія звинувачують один одного, баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили греблю.

В ISW відкинули російську версію про підрив ГЕС. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що українські військові підірвали дамбу, тому що "не досягають своїх цілей в контрнаступі".

"Таке пояснення неправдоподібне, оскільки українські війська ще не проводили широкомасштабних наступальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що навпаки росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні нижньої течії Дніпра, ніж українці.

"Росія може використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро і ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складний водний об'єкт. Російські джерела висловили сильну і недвозначну стурбованість можливістю того, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області", – йдеться у звіті.

В ISW додали, що затоплення нижнього Дніпра навряд чи вплине на райони, де останнім часом точаться бойові дії.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Як повідомлялося раніше, уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.