Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС

Президент США Джо Байден вперше прокоментував ситуацію навколо Каховської ГЕС, яку зруйнували російські терористи

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Журналісти запитали Байдена про те, що він може сказати Росії з приводу підриву Каховської ГЕС.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - відповів президент США.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Як повідомлялося раніше, уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.