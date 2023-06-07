Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС, разрушенной российскими террористами.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Журналисты спросили у Байдена о том, что он может сказать России по поводу подрыва Каховской ГЭС.

" Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил президент США.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС .

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ , напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и взорвать ее обстрелами извне физически нереально.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.