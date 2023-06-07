В ISW объяснили, почему войскам РФ мог быть выгоден подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, чем Украине, а российская версия того, зачем украинские войска могли это сделать, неправдоподобна.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что пока не готовы делать окончательные оценки об ответственных за катастрофу на Каховской ГЭС. И хотя Украина и Россия обвиняют друг друга, баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили плотину.

В ISW отвергли российскую версию о подрыве ГЭС. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что украинские военные подорвали плотину, потому что "не достигают своих целей в контрнаступлении".

"Такое объяснение неправдоподобно, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабные наступательные операции", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что наоборот, россияне имеют больший и более четкий интерес в затоплении нижнего течения Днепра, чем украинцы.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект. Российские источники выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области", – говорится в отчете.

В ISW добавили, что затопление нижнего Днепра вряд ли повлияет на районы, где в последнее время ведутся боевые действия.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС.

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ , напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и взорвать ее обстрелами извне физически нереально.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.