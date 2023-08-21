Біля Кривого Рогу запрацювала перша нитка водогону, який почали будувати після підриву Каховської ГЕС (ФОТО)

У Дніпропетровській області запустили першу нитку магістрального водогону, будівництво якого розпочалося незабаром після підриву Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, що спричинило подальше зникнення відповідного водосховища та перебої з водопостачанням для близько 1 мільйона жителів.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, перша нитка водогону "Інгулець – Кряжове" дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу.

Вода з річки Інгулець подаватиметься насосною станцією до підземного трубопроводу, а далі відкритим каналом потраплятиме до Південного водосховища та подаватиметься мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів. У цілому ланка "Інгулець – Кряжове" складається з чотирьох ниток. Запуск інших трьох має відбутись на початку осені.

Загалом проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ділянок "Марганець – Нікополь – Покров" (довжиною 40,9 км) і "Запоріжжя – Томаківка – Марганець" (довжиною 76,7 км).

"Дякую будівельникам, які безпосередньо залучені до роботи та роблять все можливе, щоб водогін запрацював у повному обсязі якнайшвидше", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, аби забезпечити максимальну прозорість реалізації проєкту, на кожній ділянці будівництва залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Роботи на будівництві водогону тривають безперервно, 24/7. Впровадженням проєкту займається Державне агентство відновлення за повного сприяння, як зазначається, місцевої та обласної влади.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Як вказують у профільному міністерстві, за підтримки проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" буде проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок магістральних водогонів.

Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, за 76 днів було збудовано 27 км нови мереж: проєкт такого масштабу за довжиною прокладених труб, потужністю насосів та темпами будівництва було втілилено вперше за часів незалежності України, і він остаточно вирішує проблему водопостачання для мешканців Кривого Рогу.

"Він повністю реалізований державним коштом – з фонду ліквідації наслідків російської агресії. Втім, це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнемо ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня по ним зможемо перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води", - зазначив він.