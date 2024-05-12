Дитяча залізниця запрацювала ще в двох містах України

11 травня у Львові та Рівному запрацювали дитячі залізниці - пасажирські перевезення впродовж цього сезону забезпечуватимуть загалом понад 800 вихованців закладу.

Про це повідомила АТ "Укразалізниця".

"Відкрили ще дві дитячі залізниці. Відсьогодні вони працюють у Львові та Рівному. Загалом понад 800 вихованців Львівської та Рівненської дитячих залізниць забезпечуватимуть пасажирські перевезення впродовж цього сезону", - йдеться в повідомленні УЗ.

Зазначається, що набуті знання діти закріплюватимуть у реальних виробничих умовах під керівництвом досвідчених майстрів.

Львівська дитяча залізниця: графік роботи і вартість проїзду

В "Укрзалізниці" повідомляють, що Львівська дитяча залізниця працюватиме з п'ятниці по неділю.

Упродовж вихідних поїзд "Вітерець" курсуватиме з 11:00 до 13:45 та з 15:00 до 17:45. По п’ятницях — з 12:00 до 16:45.

Вартість проїзду поїздом "Вітерець" від станції Сонячна до станції Паркова для дорослих пасажирів становить 50 грн, для дітей – 25 грн.

У середу та четвер Львівська дитяча залізниця готова до перевезення організованих груп пасажирів за попередніми заявками.

Рівненська дитяча залізниця: графік роботи і вартість проїзду

Упродовж літа Рівненська дитяча залізниця прийматиме гостей по п’ятницях (з 11:00 до 16:30) та щовихідних (з 10:00 до 17:30). У травні, вересні та жовтні потяг курсуватиме лише по суботах та неділях.

Вартість проїзду від станції Партизанська до станції Озерна для дорослих пасажирів становить 40 грн, для дітей – 20 грн.

Нагадаємо, 27 квітня новий сезон відкрила дитяча залізниця в Києві - потяг курсує у Сирецькому парку.

Дитяча залізниця – важливий напрям соціальної діяльності УЗ

Дитяча залізниця – це місце, де малеча з батьками можуть проїхатися вузькоколійкою в міських парках та ближче познайомитися зі світом залізниці.

"Але це також важливий напрям соціальної діяльності "Укрзалізниці". Тут перевезенням та обслуговуванням пасажирів займаються юні залізничники. Вони вчаться стати професійними машиністами, колійниками, провідниками та черговими", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Там зазначають, що перед відкриттям нового сезону початківці пройшли теоретичне навчання, а працівники "Укрзалізниці" зробили ремонти, щоб подорожі були безпечними для відвідувачів.

Понад 2,5 тис. юних спеціалістів уже готові почати свою роботу.