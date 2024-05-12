Детская железная дорога заработала еще в двух городах Украины

11 мая во Львове и Ровно заработали детские железные дороги - пассажирские перевозки в течение этого сезона будут обеспечивать всего более 800 воспитанников заведения.

Об этом сообщила АО "Укразализныця".

"Открыли еще две детские железные дороги. С сегодняшнего дня они работают во Львове и Ровно. Всего более 800 воспитанников Львовской и Ровенской детских железных дорог будут обеспечивать пассажирские перевозки в течение этого сезона", - говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, что приобретенные знания дети будут закреплять в реальных производственных условиях под руководством опытных мастеров.

Львовская детская железная дорога: график работы и стоимость проезда

В "Укрзализныце" сообщают, что Львовская детская железная дорога будет работать с пятницы по воскресенье.

В течение выходных поезд "Ветерок" будет курсировать с 11:00 до 13:45 и с 15:00 до 17:45. По пятницам - с 12:00 до 16:45.

Стоимость проезда поездом "Ветерок" от станции Солнечная до станции Парковая для взрослых пассажиров составляет 50 грн, для детей - 25 грн.

В среду и четверг Львовская детская железная дорога готова к перевозке организованных групп пассажиров по предварительным заявкам.

Ровенская детская железная дорога: график работы и стоимость проезда

В течение лета Ровенская детская железная дорога будет принимать гостей по пятницам (с 11:00 до 16:30) и по выходным (с 10:00 до 17:30). В мае, сентябре и октябре поезд будет курсировать только по субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда от станции Партизанская до станции Озерная для взрослых пассажиров составляет 40 грн., для детей – 20 грн.

Напомним, 27 апреля новый сезон открыла детская железная дорога в Киеве – поезд курсирует в Сырецком парке.

Детская железная дорога – важное направление социальной деятельности УЗ

Детская железная дорога – это место, где малыши с родителями могут проехаться узкоколейкой в городских парках и ближе познакомиться с миром железной дороги.

"Но это также важное направление социальной деятельности "Укрзализныци". Здесь перевозкой и обслуживанием пассажиров занимаются юные железнодорожники. Они учатся стать профессиональными машинистами, путейщиками, проводниками и дежурными", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Там отмечают, что перед открытием нового сезона начинающие прошли теоретическое обучение, а работники "Укрзализныци" сделали ремонты, чтобы путешествия были безопасными для посетителей.

Более 2,5 тысяч юных специалистов уже готовы начать свою работу.