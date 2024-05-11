На "Євробаченні-2024" перемогла Швейцарія

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", що проходив у шведському місті Мальме, переміг швейцарський виконавець Nemo з піснею "The Code", набравши у фіналі 591 бал. Таким чином, наступного року конкурс має пройти у Швейцарії.

Скандал із вигнанням Нідерландів

Зазначимо, що проведення фіналу "Євробачення" цього року затьмарилося грандіозним скандалом через дискваліфікацію представника Нідерландів Йоста Кляйна, чия пісня "Europapa" вважалася одним з фаворитів. Це перший в історії випадок вигнання артиста з фіналу конкурсу після його початку та тим більше після проходження півфіналу.

Згідно з заявою Європейського мовного союзу, що організує "Євробачення", "шведська поліція розслідує скаргу, подану жінкою зі знімальної групи після інциденту, що стався після виступу артиста у півфіналі у четвер увечері". Зважаючи на це, поки триває розслідування, представнику Нідерландів "було б недоцільно продовжувати участь у конкурсі".

"Ми дотримуємося політики абсолютної нетерпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та надійне робоче середовище для всіх співробітників конкурсу. У зв'язку з цим поведінка Йоста Кляйна стосовно члена команди вважається порушенням правил конкурсу", - заявили в ЄМС, не навівши жодних подробиць, але запевнивши, що інцидент попри чутки не стосувався інших учасників конкурсу.

Таким чином, у фіналі брали участь лише 25 учасників - 10 з 15 учасників першого півфіналу, 9 з 16 учасників другого, країна-господарка конкурсу (Швеція), а також "велика п'ятірка" (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).

Як відреагували Нідерланди

Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS, яка є членом ЄВС, заявила, що "прийняла до уваги" дискваліфікацію Нідерландів і "глибоко шкодує" про те, що сталося, назвавши рішення "дуже важким, невідповідним і шокуючим".

"Інцидент стався після виступу минулого четверга. Всупереч чітко обумовленим домовленостям, Йост був знятий на камеру в той момент, коли він тільки зійшов зі сцени і повинен був бігти в гримерку. У той момент Йост неодноразово заявляв, що не хоче, щоб його знімали. Це не поважалося. Це призвело до загрозливого руху Йоста у бік камери. Йост не торкнувся жінки з камерою", - йдеться в повідомленні.

AVROTROS зазначає, що протягом 10 та 11 травня детально консультувалася з ЄМС та запропонувала кілька рішень. Проте організатори конкурсу все ж таки ухвалили рішення про дискваліфікацію.

"Ми за хороші манери - нехай щодо цього не буде непорозумінь - але, на наш погляд, рішення про виключення не є пропорційним цьому інциденту. Ми дуже розчаровані і засмучені за мільйони фанатів, які так чекали сьогоднішнього вечора. Те, що Йост приніс до Нідерландів і до Європи, не мало закінчитися таким чином", - підкреслює мовник.

Як вплинула дискваліфікація Нідерландів на голосування

Незважаючи на неучасть Нідерландів у фіналі, бали від Нідерландів були зараховані іншим учасникам - як від місцевої аудиторії, так і від нідерландського журі. Також, незважаючи на вибуття Нідерландів, які значилися у фіналі під порядковим номером 5, решті учасників були збережені їхні порядкові номери, тобто після №4 (Люксембург) був виступ країни №6 (Ізраїль).

У свою чергу проголосувати за самі Нідерланди глядачам у фіналі було не можна. При спробі надіслати SMS-повідомлення на підтримку Нідерландів глядачі з українськими номерами отримували у відповідь повідомлення "Цей учасник не бере участі у фіналі. Слідкуйте за ефіром".

Бали від журі з інших країн, подані за Нідерланди, були анульовані з відповідним підняттям балів для країн, що опинилися нижче (члени національних журі мають ранжувати всі 26 пісень, а не лише найкращу, на їхню думку, десятку). Більше того, Нідерланди позбавили навіть права оголосити результати голосування журі: це зробив супервайзер "Євробачення" Мартін Естердал.

Результати півфіналів, нагадаємо, були визначені лише на основі голосів аудиторії, без урахування думки національних журі. При цьому, за прогнозами букмекерів, саме Нідерланди мали найвищі шанси на прохід у фінал другого півфіналу.

Зазначимо також, що кліп саме на пісню Europapa цього року став абсолютним рекордсменом на YouTube-каналі Євробачення, в рази обігнавши за кількістю переглядів ролики інших учасників. Відео, опубліковане 29 лютого, до фіналу конкурсу 11 травня було переглянуто 25,6 мільйонів разів.

Примітно, що організатори ніяк не відреагували на порушення правил "Євробачення" представниками Швеції - норвезьким дуетом Marcus & Martinus, який представив пісню "Unforgettable", мелодія якої взята з хіта 1996 року британського гурту Faithless "Salva Mea". Правила конкурсу вимагають, щоб усі пісні були "оригінальними".