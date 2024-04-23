Україна помириться з організаторами "Євробачення" щодо неповернення їй фінгарантії успішного проведення конкурсу-2017

23 квітня схвалено проєкт Мирової угоди між Європейською мовною спілкою, з однієї сторони, та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія”, з іншої. Про це за підсумками засідання уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що угода спрямована на мирне врегулювання спору щодо повернення фінансової гарантії, який виник у звʼязку з виконанням договору стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”.

Нагадаємо, що 11 серпня 2016 року Національна телекомпанія України (НТКУ), правонаступником якої є ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (НСТУ), уклала з Європейською мовною спілкою (ЄМС) договір із мовником-організатором щодо проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

Уряд виділив через Держкомтелерадіо кошти для того, щоб НТКУ перерахувала на рахунок ЄМС через Укрексімбанк фінансову гарантію в розмірі 15 мільйонів євро. У свою чергу, ЄМС зобов’язалася найпізніше 30 червня 2017 року повернути фінансову гарантію за умови, що “Євробачення-2017” пройшло на рівні, повністю та виключно задовільному для ЄМС, та за відсутності жодних неврегульованих претензій та/або зобов’язань.

Однак кошти до України так і не повернулися: попри успішне проведення пісенного конкурсу, у Швейцарії заарештували 15 мільйонів євро української застави. Згодом з’ясувалося, що частину із цих коштів (11 592 522,50 швейцарських франків) арештовано в Женеві на вимогу АТ “Євроньюз”, яке хоче стягнути з України борги за прострочені ліцензійні платежі.

Відомо, що співпраця колишньої НТКУ з "Євроньюзом" розпочалася у 2010 році ще до створення суспільного мовлення. Невдовзі з бюджету було припинено виділення грошей на оплату ліцензійних платежів за договором про створення україномовної версії "Євроньюз", що призвело до появи боргу та відповідного судового процесу.

Зі свого боку, українська сторона домагається повернення в державний бюджет і арештованих коштів, і залишку фінгарантії, з якого було знято арешт.

Євробачення-2017

7 травня 2017 року у Києві офіційно відкрили “Євробачення”, офіційна церемонія пройшла у виставковому центрі “Парковий”. На пісенний конкурс до України з’їхалися близько 20 тисяч іноземних та ще 40 тисяч внутрішніх туристів. Переможцем конкурсу став Салвадор Собрал, що представляв Португалію з піснею “Amar pelos dois”.

Фото: ua.depositphotos.com