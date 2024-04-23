Украина помирится с организаторами "Евровидения" после невозвращении ей фингарантии успешного проведения конкурса-2017

23 апреля одобрен проект Мирового соглашения между Европейским языковым союзом, с одной стороны, и Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины и АО "Национальная общественная телерадиокомпания", с другой. Об этом по итогам заседания правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что соглашение направлено на мирное урегулирование спора о возвращении финансовой гарантии, возникшего в связи с выполнением договора о проведении в 2017 году в Украине песенного конкурса "Евровидение".

Напомним, что 11 августа 2016 года Национальная телекомпания Украины (НТКУ), правопреемником которой является ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), заключила с Европейским языковым союзом договор с вещателем-организатором о проведении в Украине песенного конкурса "Евровидение- 2017".

Правительство выделило через Госкомтелерадио средства для того, чтобы НТКУ перечислила на счет Европейского языкового союза финансовую гарантию в размере 15 миллионов евро. В свою очередь, Союз обязался не позднее 30 июня 2017 года вернуть финансовую гарантию при условии, что "Евровидение-2017" прошло на уровне, полностью и исключительно удовлетворительном для Европейского языкового союза, и при отсутствии неурегулированных претензий и/или обязательств.

Однако средства в Украину так и не вернулись: несмотря на успешное проведение песенного конкурса, в Швейцарии арестовали 15 миллионов евро украинского залога. Впоследствии выяснилось, что часть из этих средств (11 592 522,50 швейцарских франков) арестована в Женеве по требованию АО "Евроньюз", которое хочет взыскать с Украины долги за просроченные лицензионные платежи.

Известно, что сотрудничество бывшей НТКУ с "Евроньюзом" началось в 2010 году еще до создания общественного вещания. Вскоре из бюджета было прекращено выделение денег на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюз", что привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса.

Со своей стороны, украинская сторона добивается возвращения в государственный бюджет и арестованных средств, и остатка фингарантии, с которого был снят арест.

Евровидение-2017

7 мая 2017 года в Киеве официально открыли "Евровидение", официальная церемония прошла в выставочном центре "Парковый". На песенный конкурс в Украину съехалось около 20 тысяч иностранных и еще 40 тысяч внутренних туристов. Победителем конкурса стал Салвадор Собрал, представлявший Португалию с песней "Amar pelos dois".

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