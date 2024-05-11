На "Евровидении-2024" победила Швейцария. Украина заняла третье место (ВИДЕО)

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", проходившем в шведском городе Мальмё, победил швейцарский исполнитель Nemo c песней "The Code", набрав в финале 591 балл. Таким образом, в следующем году конкурс должен будет пройти в Швейцарии.

В свою очередь представитель Хорватии Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim" занял второе место, а третье досталось представительницам Украины - Jerry Heil и Alyona Alyona, исполнившим песню "Teresa & Maria".

Отметим, что по результатам голосования аудитории первое место досталось именно Хорватии, получившей 337 баллов, второе – Израилю (323 балла), третье – опять-таки, Украине (307 баллов). Практически поровну получили Франция (227 баллов) и Швейцария (226 баллов). Все остальные участники получили от зрителей менее 140 баллов.

От жюри больше всего баллов (365) получила именно Швейцария, что в сумме и обеспечило ей победу. На далеком втором месте по оценкам жюри оказался представитель Франции с 218 баллами, а на третьем – представитель Хорватии с 210 баллами.

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Примечательно, что по завершению победного выступления Nemo трофейная статуэтка "Евровидения" внезапно была сломана об сцену в руках победителя, чего ранее на конкурсе никогда не случалось.

Скандал с изгнанием Нидерландов

Отметим, что проведение финала "Евровидения" в этом году омрачилось грандиозным скандалом из-за дисквалификации представителя Нидерландов Йоста Кляйна, чья песня "Europapa" считалась одним из фаворитов. Это первый в истории случай изгнания артиста из финала конкурса после его начала и тем более после прохождения полуфинала.

Согласно заявлению Европейского вещательного союза, организующего "Евровидение", "шведская полиция расследует жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления артиста в полуфинале в четверг вечером". Ввиду этого, пока идет расследование, представителю Нидерландов "было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе".

"Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса", - заявили в ЕВС, не приведя никаких подробностей, но заверив, что инцидент вопреки слухам не касался других участников конкурса.

Таким образом, в финале принимали участие всего 25 участников - 10 из 15 участников первого полуфинала, 9 из 16 участников второго, страна-хозяйка конкурса (Швеция), а также "большая пятерка" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Как отреагировали Нидерланды

Нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, являющаяся членом ЕВС, заявила, что "приняла к сведению" дисквалификацию Нидерландов и "глубоко сожалеет" о произошедшем, назвав решение "очень тяжелым, несоразмерным и шокирующим".

"Инцидент произошел после выступления в прошлый четверг. Вопреки четко оговоренным договоренностям, Йост был снят на камеру в тот момент, когда он только сошел со сцены и должен был бежать в гримерку. В тот момент Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали. Это не уважалось. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Йост не прикоснулся к женщине с камерой", - говорится в сообщении.

AVROTROS отмечает, что в течение 10 и 11 мая подробно консультировалась с ЕВС и предложила несколько решений. Тем не менее, организаторы конкурса все же приняли решение о дисквалификации.

"Мы за хорошие манеры - пусть по этому поводу не будет недопонимания - но, на наш взгляд, решение об исключении не соразмерно данному инциденту. Мы очень разочарованы и расстроены за миллионы фанатов, которые так ждали сегодняшнего вечера. То, что Йост принес в Нидерланды и Европу, не должно было закончиться таким образом", - подчеркивает вещатель.

Как повлияла дисквалификация Нидерландов на голосование

Несмотря на неучастие Нидерландов в финале, баллы от Нидерландов другим участникам были засчитаны - как от местной аудитории, так и от нидерландского жюри. Также, несмотря на выбытие Нидерландов, которые значились в финале под порядковым номером 5, остальным участникам были сохранены их порядковые номера, то есть после №4 (Люксембург) последовало выступление страны №6 (Израиль).

В свою очередь, проголосовать за сами Нидерланды зрителям в финале было нельзя. При попытке отправить SMS-сообщение в поддержку Нидерландов зрители с украинскими номерами получали в ответ сообщение "Этот участник не принимает участия в финале. Следите за эфиром".

Баллы от жюри из других страны, поданные за Нидерланды, были аннулированы с соответствующим поднятием баллов для стран, оказавшихся ниже (члены национальных жюри должны ранжировать все 26 песен, а не только лучшую, по их мнению, десятку). Более того, Нидерланды даже не оглашали результаты голосования своего жюри: это сделал лично супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердал.

Результаты же полуфиналов, напомним, были определены только на основе голосов аудитории, без учета мнения национальных жюри. При этом, по прогнозам букмекеров, именно Нидерланды имели самые высокие шансы на проход в финал из второго полуфинала. На самом же деле, согласно опубликованным в ночь на 12 мая результатам, они заняли в полуфинале второе место.

Отметим также, что клип именно на песню "Europapa" в этом году стал абсолютным рекордсменом на YouTube-канале "Евровидения", в разы обогнав по числу просмотров ролики других участников. Видео, опубликованное 29 февраля, к финалу конкурса 11 мая было просмотрено 25,6 миллиона раз.

Примечательно при этом, что организаторы никак не отреагировали на нарушение правил "Евровидения" представителями Швеции - норвежским дуэтом Marcus & Martinus, представившим песню "Unforgettable", мелодия которой взята из хита 1996 года британской группы Faithless "Salva Mea". Правила же конкурса требуют, чтобы все песни были "оригинальными".

Просмотреть же выступления всех участников финала по отдельности можно ниже: