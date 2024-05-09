Стали известны все финалисты "Евровидения-2024": кто прошел из второго полуфинала (ВИДЕО)

Вечером 9 мая стали известны все страны участницы финала международного песенного конкурса "Евровидение-2024", проходящего в шведском Мальмё. По результатам второго полуфинала туда попали Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Наиболее неожиданным стал проход в финал представителя Латвии, которому букмекеры однозначно предсказывали, наоборот, последнее место - со средней вероятностью прохода лишь 15% даже после самого выступления.

Соответственно, не попали во вторую десятку финалистов Албания, Бельгия, Дания, Мальта, Сан-Марино и Чехия. Отметим при этом, что во втором полуфинале участвовали 16 стран, а не 15, как в первом, так что конкуренция была выше.

Согласно правилам этого года, результаты полуфиналов определяются без учета голосования национальных жюри - только по результатам голосования зрителей. Однако до завершения финала для сохранения интриги полные результаты полуфиналов, как и обычно, не разглашаются, потому страны-финалисты становятся известными в произвольном порядке.

Напомним, что из первого полуфинала, прошедшего во вторник, 7 мая, в финал прошли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Сам финал пройдет 11 мая. Кроме стран, прошедших из полуфиналов, его участниками станут страна-хозяйка конкурса этого года (Швеция) и страны "большой пятерки" (Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция).

Примечательно, что в этом году впервые в истории "Евровидения" в полуфиналах выступают также и участники указанной шестерки (по трое в каждом). Так, в четверг свои песни представили Франция, Испания и Италия - несмотря на то, что в отборе эти выступления не участвовали.

Напомним, что Швеция в этом году принимает "Евровидение", поскольку в прошлом году победила на конкурсе, проводившемся в Великобритании от имени Украины как победительницы 2022 года. Саму Украину представляют Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".