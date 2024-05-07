Украина прошла в полуфинал "Евровидения-2024"

Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" прошли в финал проходящего в шведском городе Мальме международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Помимо представительниц Украины, выступивших под 5-м порядковым номером, в финал попали конкурсанты из еще девяти стран. Это Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Соответственно, в финал не прошли Польша, Исландия, Молдова, Азербайджан и Австралия. Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая. В отличие от первого, в нем примут участие 16 стран, а пройдут в финал также всего 10. При этом результаты полуфиналов определяются без учета голосования национальных жюри – только по результатам голосования зрителей.

Финал же пройдет 11 мая. Кроме стран, прошедших из полуфиналов, его участниками станут страна-хозяйка конкурса этого года (Швеция) и страны "большой пятерки" (Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция).

Примечательно, что в этом году впервые в истории "Евровидения" в полуфиналах выступают также и участники указанной шестерки (по трое в каждом). Так, во вторник свои песни представили Великобритания, Германия и Швеция - несмотря на то, что в отборе эти выступления не участвовали.

Отметим также, что в начале шоу также выступили участники "Евровидения" прошлых лет – Элени Фурейра (в 2018 году представляла Кипр), Эрик Сааде (Швеция, 2011) и Шанель (Испания, 2022).

Во время голосования за консурсантов также выступил двукратный победитель конкурса – 69-летний Джонни Логан из Ирландии, исполнивший песню "Euphoria", с которой победила в 2012 году Швеция, которую тогда представляла Лорин. После же голосования выступил и представитель самой Швеции на "Евровидении-2018" Беньямин Ингроссо. Напомним, что Швеция в этом году принимает "Евровидение", поскольку в прошлом году на конкурсе уже во второй раз победила Лорин - с песней "Tattoo".