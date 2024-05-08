На Днепропетровщине запустили очередной участок водопровода "Ингулец - Южное водохранилище"

В Днепропетровской области состоялся запуск второй нити магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", сообщило Мининфраструктуры Украины.

Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, после подрыва россиянами Каховской ГЭС без стабильного водоснабжения осталось 1,5 миллиона человек в четырех областях Украины. Он напомнил, что с первых часов Министерство восстановления присоединилось к ликвидации последствий, и уже на третий день после трагедии была начата подготовка к строительству нового водопровода.

"Сегодня проект почти завершен, и уже в ближайшее время водой будут обеспечены все жители пострадавших территорий", – добавил он.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также прокомментировал запуск участка водопровода:

"Подобные объекты строят годами. Такой скепсис от иностранных специалистов слышали на старте. Но наши специалисты сделали невозможное. Справились за 11 месяцев", - рассказал он.

О проекте магистрального водопровода

Как рассказали в Мининфраструктуры, проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью 155 километров (в том числе 10 км – открытый канал). Общая протяженность всех труб – около 350 километров. В настоящее время готовность всех трех участков водопровода составляет 93%.

Фото: Мининфраструктуры Фото: Мининфраструктуры Фото: Мининфраструктуры Фото: Мининфраструктуры Фото: Мининфраструктуры

План работ предусматривает запуск еще двух звеньев водопровода, а также работы по благоустройству. На каждом из участков работают строители, инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

"Отдельно при содействии USAID_ВзаємоДія был проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода", - отмечают в министерстве.

Ожидается, что после завершения строительства водопровод будет пропускать 550 тысяч кубометров воды в сутки, чего вполне достаточно для окончательного решения проблемы водоснабжения на пострадавшей территории. Координацией проекта занимается Агентство восстановления.

Как сообщалось ранее, первая нить водопровода "Ингулец – Кряжево" позволила обеспечить доступ к воде около 25% населения Кривого Рога.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это было нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.