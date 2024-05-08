На Дніпропетровщині запустили чергову ділянку водогону "Інгулець – Південне водосховище"

В Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище", повідомило Мінінфраструктури України.

Враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч м³ води на добу.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України. Він нагадав, що з перших годин Міністерство відновлення долучилось до ліквідації наслідків, і вже на третій день після трагедії було розпочато підготовку до будівництва нового водогону.

"Сьогодні проєкт майже завершено, і вже найближчим часом водою будуть забезпечені всі мешканці постраждалих територій", – додав він.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак також прокоментував запуск ділянки водогону:

"Подібні об’єкти зводять роками. Такий скепсис від іноземних фахівців чули на старті. Та наші специ зробили неможливе. Впоралися за 11 місяців", - розповів він.

Про проєкт магістрального водогону

Як розповіли у Мінінфраструктури, проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км – відкритий канал). Загальна довжина всіх труб – близько 350 кілометрів. Наразі готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%.

Фото: Мінінфраструктури Фото: Мінінфраструктури Фото: Мінінфраструктури Фото: Мінінфраструктури Фото: Мінінфраструктури

План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою. На кожній із ділянок працюють будівельники, інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

"Окремо за сприяння USAID_ВзаємоДія був проведений комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок водогону", - зазначають у міністерстві.

Очікується, що після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тисяч кубічних метрів води на добу, чого цілком достатньо для остаточного розв’язання проблеми водопостачання на постраждалій території. Координацією проєкту займається Агентство відновлення.

Як повідомлялось раніше, перша нитка водогону "Інгулець – Кряжове" дозволила забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Уряд тоді виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.