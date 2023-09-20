Через дефіцит води окупанти не можуть повноцінно запустити роботу захопленої промисловості

На тимчасово окупованих територіях загарбники не можуть повноцінно запустити в роботу захоплені промислові об’єкти через дефіцит прісної води. Також під загрозою опалювальний сезон на сході України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Наразі окупанти задовольняють потреби захоплених регіонів сходу на 60%, через що води не вистачає навіть на задоволення потреб місцевого населення. Відтак існує загроза опалювального сезону", - зазначають в ЦНС.

Там констатують, що в таких умовах про повноцінний запуск роботи промислових об’єктів не йдеться, зокрема проблеми має нафтохімічна промисловість та лісоперероблювання.

Як повідомляють в українському підпіллі, це призводить до високого рівня безробіття в регіоні.

В ЦНС нагадують, що згідно з міжнародним правом саме на окупанти покладається забезпечення життєдіяльності мешканців регіону.

Ситуація з водою на ТОТ: що відомо

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Британська розвідка повідомляла, що Росія, ймовірно, будує водогін, щоб зменшити нестачу води у Донецьку. Проте навряд це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води.

Нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька після вторгнення РФ до України у 2022 році.

Окупаційна адміністрація заявила, що запаси води у регіоні перебувають на небезпечно низькому рівні.

Наразі воду у Донецьку подають два рази на тиждень всього на декілька годин.