Росіяни відмовляють мешканцям окупованих територій у медичній допомозі

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує шантажувати місцеве населення заради паспортизації і відмовляють у наданні медичних послуг.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що наразі на загарбаних землях півдня й сходу України ворог здійснює підготовчі заходи до примусової мобілізації. Заради цього окупантам необхідно наростити темпи паспортизації місцевого населення.

За даними українського підпілля, окупанти почали відмовляти місцевим у наданні меддопомоги без наявності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом.

За планом Москви усі мешканці ТОТ мають отримати поліси до кінця поточного року.

"Вже зараз окупаційні адміністрації вимагають від підприємств у регіоні надати перелік робітників, які не мають страхування й погрожують штрафами за ігнорування відповідних вимог", - зазначають в ЦНС.

Зауважимо, наразі смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.