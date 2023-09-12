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Місцеве населення проігнорувало “вибори”, росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ: ситуація на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області місцеве населення тотально проігнорували “вибори”, а по населених пунктах Херсонщини загарбники проводять рейди в пошуках тих, хто не отримав паспорт РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там зазначають, що хоча ворог й намалював собі 68% у Запорізькій області явки від незрозумілої кількості населення, адже у РФ немає таких даних, проте реальні показники в рази менше.
"Попри те, що “голосування” тривало 11 днів, а автоматники обходили будинки – місцеві не проявили інтересу до фарсу Кремля", - зауважують в ЦНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників, які не пішли на вибори. Зокрема вимагають надати списків тих, хто був у період “виборів” на лікарняному чи у відпустці, підозрюючи мешканців у саботажі.
Натомість на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують політику примусової паспортизації.
"Так, поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення", - повідомляють в ЦНС.
Як наголошують в українському підпіллі, попри тиск та репресії, росіяни провалюють темпи паспортизації, адже місцеві мешканці відмовляються визнавати себе “росіянами”.
"Особливо окупанти мають низькі показники в селах, де мешканці менш залежні від виплат ворога", - підкреслюють в ЦНС.
Нагадаємо, після проведення “виборів” на тимчасово окупованих територіях загарбники замінюють “волонтерів” з кремлівських молодіжних рухів .
Також росіяни готуються залучити іноземних агентів впливу для виправдання незаконного вторгнення в Україну. Для цього загарбники планують провести “Міжнародний фестиваль молоді” на тимчасово окупованій території України.