Местное население проигнорировало "выборы", россияне ищут тех, кто не получил паспорт РФ: ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Запорожской области местное население тотально проигнорировали выборы, а по населенным пунктам Херсонщины захватчики проводят рейды в поисках тех, кто не получил паспорт РФ.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там отмечают, что хотя враг и нарисовал себе 68% в Запорожской области явки от непонятного населения, ведь у РФ нет таких данных, однако реальные показатели в разы меньше.

"Несмотря на то, что "голосование" длилось 11 дней, а автоматчики обходили дома - местные не проявили интереса к фарсу Кремля", - отмечают в ЦНС.

Теперь оккупационная администрация проверяет бюджетников, не пошедших на выборы. В частности, требуют предоставить списки тех, кто был в период “выборов” на больничном или в отпуске, подозревая жителей в саботаже.

А на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают политику принудительной паспортизации.

"Так, полицаи проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага. На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения", - сообщают в ЦНС.

Как отмечают в украинском подполье, несмотря на давление и репрессии, россияне проваливают темпы паспортизации, ведь местные жители отказываются признавать себя "россиянами".

"Особенно оккупанты имеют низкие показатели в селах, где жители менее зависимы от выплат врага", - подчеркивают в ЦНС.

Напомним, после проведения "выборов" на временно оккупированных территориях захватчики заменяют "волонтеров" из кремлевских молодежных движений.

Также россияне готовятся привлечь иностранных агентов влияния для оправдания незаконного вторжения в Украину. Для этого захватчики планируют провести "Международный фестиваль молодежи" на временно оккупированной территории Украины.