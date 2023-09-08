Кремль залучає іноземних агентів впливу для виправдання незаконного вторгнення в Україну

Росіяни готуються залучити іноземних агентів впливу для виправдання незаконного вторгнення в Україну. Для цього загарбники планують провести “Міжнародний фестиваль молоді” на тимчасово окупованій території України.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Кремль у 2024 році на тимчасово окупованих територіях Луганської області планує провести “Міжнародний фестиваль молоді”.

"Це буде лише одна з регіональних точок проведення пропагандистського заходу Москви. “Міжнародність” фестивалю забезпечать російські агенти впливу й маргінали, яких вербують росіяни по всьому світі", - зауважують в ЦНС.

Всього планують набрати посіпак зі 180 країн. На Луганщину привезуть маргіналів з 40 країн, натомість окупаційна адміністрація підготувала 150 колаборантів з молоді для участі у фестивалі.

"Все це є заходом культурного впливу, який Москва буде продавати власному населенню як підтримку світу своєї нацистської політики в противагу голосуванням в ООН й міжнародній ізоляції", - наголошують в ЦНС.

Там додають, що перелік учасників “фестивалю” буде оприлюднений як тільки стане відомим.

"Кожен учасник буде нести відповідальність за виправдання агресії", - підкреслюють в ЦНС.

Зауважимо, Кремль посилює пропаганду на окупованих територіях. Нещодавно Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Також Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ.