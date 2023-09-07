Кремль посилює пропаганду на окупованих територіях, - розвідка Британії

Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що ВГТРК 4 вересня відкрила донецьке відділення та розпочала мовлення на території так званої "ДНР".

Відтепер мешканці окупованої Росією частини Донецької області дивляться випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій.

Випуски новин подаються пропагандистським російським телеканалом "Россия 1" і розповсюджують російський погляд на війну, що є частиною ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над територією.

Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні уряду "ДНР" мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

Організація мовлення ВГТРК у Донецьку зайняла понад рік, адже вперше про плани було оголошено у 2022 році. Як припускають у розвідці Британії, ймовірно, це було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців.

"Незважаючи на те, що українське мовлення заблоковано в ефірі, воно все ще доступне для широкої аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN або інші активні технології обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, ймовірно, не мають обмежень", - підкреслюють у розвідці.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ.