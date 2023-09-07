Кремль ужесточает пропаганду на оккупированных территориях, - разведка Британии

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что ВГТРК 4 сентября открыла донецкое отделение и начала вещание на территории так называемой "ДНР".

Теперь жители оккупированной Россией части Донецкой области смотрят выпуски новостей от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций.

Выпуски новостей представляются пропагандистским российским телеканалом "Россия 1" и распространяют российский взгляд на войну, что является частью более широких усилий России по установлению постоянного контроля над территорией.

После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент. Подконтрольные правительству "ДНР" вещатели также ретранслировали российские общенациональные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Организация вещания ВГТРК в Донецке заняла более года, ведь впервые о планах было объявлено в 2022 году. Как предполагают в разведке Британии, вероятно это было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов.

"Несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют российские ограничения фильтрации, аудитория использует VPN или другие активные технологии обхода. Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, вероятно, не имеют ограничения", - подчеркивают в разведке.

Напомним, Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру по поводу информации о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ.