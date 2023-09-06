Британская разведка объяснила, зачем в школах РФ учат детей пользоваться оружием и управлять дронами

Учебный год в стране-агрессоре РФ начался с новой школьной программы, в которую внесли овладение военными навыками и толкование современной истории согласно кремлевской пропаганде.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин в первый день обучения лично провел открытый урок с 30-ю школьниками. Среди тем – воссоединение Крыма с Россией и так называемая "специальная военная операция" в Украине.

По данным разведки, еще в прошлом году Госдума РФ утвердила обучающую программу, содержащую такой предмет, как "Основы безопасности жизнедеятельности".

Она ориентирована на учащихся старших классов и включает в себя базовый модуль военной подготовки: обращение с автоматами "Калашникова", использование ручных гранат, управление беспилотниками и оказание первой помощи на поле боя.

Учебный курс включает также общение с воевавшими в Украине оккупантами и захватчиками, но которым повезло выжить.

Как отмечают в разведке Британии, новая учебная программа имеет три цели: ознакомить молодежь с кремлевским обоснованием "специальной военной операции", привить детям боевое мышление, сократить сроки обучения для дальнейшей мобилизации и отправки на фронт.

"Внедрение в учебный курс уроков по правилам обращения с БПЛА указывает на их растущее значение на поле боя во время войны в Украине", - подчеркнули в разведке Британии.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики планируют в школах с 1 сентября создать кадетские классы. Это позволит им милитаризовать и "зомбировать" молодежь. Отвечает за этот процесс "Росгвардия". Также в нем принимают участие российские представители министерства образования и другие коллаборанты из оккупационной администрации.