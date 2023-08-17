На окупованих територіях росіяни планують відкрити кадетські класи

На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники планують у захоплених школах з 1 вересня створити кадетські класи. Це дасть їм змогу мілітаризувати і "зомбувати" молодь. Відповідає за цей процес "Росгвардія". Також в ньому беруть участь російські представники "міністерства освіти" та інші колаборанти з окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Програма навчання у таких класах передбачає "патріотичне виховання", що насправді включає російську версію "СВО".

"В кадетських класах планують вивчати дітей “патріотичному вихованню”, тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладання відповідальності за розв’язані кремлем війни на інші країни", - наголошують партизани.

Згідно з повідомленням, дітей будуть навчати поводженню зі зброєю й іншим основам військової справи задля підготовки для подальшої мобілізації юнаків.

"Таким чином ворог планує продовжити війну “чужими руками”, адже готує нову хвилю мобілізації на ТОТ", - підкреслили в ЦНС.

Слід відзначити, що російська стратегія включає у себе тривалу війну через постійну мобілізацію з метою отримати бодай якісь досягнення. При цьому, для зменшення соціальної напруги в російському суспільстві, противник планує максимально включити місцеве населення на територіях, до яких росіяни не відчувають співчуття.

Додамо, що окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували.