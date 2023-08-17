Окупанти вивезли з ТОТ на "оздоровлення" до РФ ще 450 дітей

Російські окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію країни-агресора РФ до так званих оздоровчих таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти продовжують політику знищення цілого покоління українців з вивезенням їх до РФ та подальшим асимілюванням.

Так, за останній період окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля аби агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.

Крім того, ворог вивозить дітей до дитячих таборів на “оздоровлення”. Зокрема:

200 дітей з Довжанська до Анапи;

200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя).

"В таборах дітям влаштовують концерти “російських зірок”, а також проводять “патріотичні навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", - підкреслюють в ЦНС.

Росіяни крадуть українських дітей

Російська влада планує вивезти з тимчасово окупованих територій понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий "відпочинок" у різні регіони Росії. Цей проект курує партія лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

Раніше повідомлялося, що окупанти незаконно вивезли зі Старобільського району Луганської області 150 дітей на "оздоровлення" до баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка", які знаходяться у Прикубанському районі Карачаєво-Черкеської республіки РФ.

Російські загарбники вивезли близько 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області у військову академію в Костромі, що знаходиться на території Росії. Росіяни зомбують українських дітей агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх солдатів.

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.