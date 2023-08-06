Росіяни навчатимуть молодь на окупованих територіях фальсифікувати вибори

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини, російська окупаційна влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті підготувати старшокласників до “виборів" президента РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Однак, в повідомленні ЦНС йдеться про те, що справжня мета цих шкіл полягає у навчанні підлітків фальсифікації виборчого процесу, щоб використовувати їх як "спостерігачів" на фальшивих виборах у диктаторській країні.

Плановане навчання розпочнеться у вересні і триватиме до березня 2024 року. Відповідальність за процес навчання покладено на щойно створену "громадську палату", склад якої складається з кількох колаборантів.

Слід зазначити, що в РФ немає реальних виборів.

"Зауважимо, що у РФ не існує поняття як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує хто допускається до участі у виборах й хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі", - зауважили партизани.

При цьому, The Guardian також пише, що Путін, без сумніву, використовуватиме ідеологічний наступ і війну в Україні напередодні наступних президентських виборів у Росії, які відбудуться в березні 2024 року. Його переобрання, майже неминуче.

Видання повідомляє, що прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков сам заявив про те, що президентські вибори в РФ це не демократія, а дорога бюрократія. Він запенив, що Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів.