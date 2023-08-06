На временно оккупированных территориях Херсонщины, российские оккупационные власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель подготовить старшеклассников к "выборам" президента РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Однако в сообщении ЦНС говорится, что настоящая цель этих школ состоит в обучении подростков фальсификации избирательного процесса, чтобы использовать их в качестве "наблюдателей" на фальшивых выборах в диктаторской стране.

Планируемая учеба начнется в сентябре и продлится до марта 2024 года. Ответственность за процесс обучения возложена на только что созданную "общественную палату", состав которой состоит из нескольких коллаборантов.

Следует отметить, что у РФ нет реальных выборов.

"Заметим, что у РФ не существует понятия как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает, кто допускается к участию в выборах и кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли", - отметили партизаны.

При этом The Guardian также пишет, что Путин, без сомнения, будет использовать идеологическое наступление и войну в Украине накануне предстоящих в марте 2024 года следующих президентских выборов в России. Его переизбрание почти неизбежно.

Издание сообщает, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сам заявил о том, что президентские выборы в РФ это не демократия, а дорогостоящая бюрократия. Он запенил, что Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов.