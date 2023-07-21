Оккупанты планируют имитировать выборы на оккупированных территориях

На фоне предстоящих местных выборов в РФ, оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы на временно оккупированных территориях. По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Местное население проигнорировало "референдум" в 2022 году и, согласно информации партизан, не собирается идти и на "местные выборы", которые будут устроены оккупантами.

Скорее всего, россиянам известно о таких настоях среди местных жителей, поэтому оккупанты, как и в прошлом году, планируют провести "выездные выборы", а сам процесс "голосования" растянуть почти на две недели.

ЦНС сообщает, что псевдовыборы будут проходить с 31 августа по 10 сентября. 31 августа "голосовать" можно будет досрочно, 8-9 сентября россияне планируют вроде бы обойти дома пенсионеров и мало мобильных людей, чтобы те "проголосовали" по месту жительства. И только 10 сентября у оккупантов запланированы обычные "выборы" в участках.

Все эти мероприятия запланированы для того, чтобы скрыть отсутствие явки. Согласно информации партизан, российские пропагандисты, несомненно, будут освещать выборы на оккупированных территориях, объяснят низкую явку местных жителей тем, что они все голосовали раньше времени, или у себя дома.

Напомним, почти весь мир не признал результаты "референдума", которую Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.

Кстати, на оккупированной части Запорожской области. В незаконном мероприятии приняло участие 0,5% жителей, находящихся в захваченных населенных пунктах региона.