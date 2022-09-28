В оккупированной части Запорожской области участие в псевдореферендуме приняли 0,5% жителей

Россия завершила проведение псевдореферендума на оккупированной части Запорожской области. В незаконном мероприятии приняло участие 0,5% жителей, находящиеся в захваченных населенных пунктах региона.

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Об этом 28 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он поблагодарил, в частности, жителей Мелитополя, которые даже под гнетом врага не принимали участие в псевдореферендуме.

"ВСУ отстаивают шаг за шагом всю территорию нашего государства. Украина будет продолжать выполнять свои обязанности также перед жителями временно оккупированных территорий: выплачивать пенсии и зарплаты, обеспечивать все социальные гарантии", — отметил Федоров.

Он добавил, что украинцы на оккупированных территориях, в том числе в Запорожской области, продолжают передавать информацию о коллаборантах и данные о расположении техники, личного состава врага — это поможет ВСУ быстрее освободить Украину от захватчиков.

Накануне в МИД подчеркнули, что этот спектакль с "референдумами" не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России.

Напомним, Россия провела псевдореферендумы в четырех областях Украины для оправдания их аннексии. При этом Президент Владимир Зеленский еще раньше предупредил, что РФ закроет возможность переговоров с Украиной, если устроит "референдумы" на оккупированных территориях.