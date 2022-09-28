В окупованій частині Запорізької області участь у псевдореферендумі взяли 0,5% мешканців

Росія завершила проведення псевдореферендуму на окупованій частині Запорізької області. В незаконному заході взяли участь 0,5% жителів, які перебувають в захоплених населених пунктах регіону.

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Про це 28 вересня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він подякував, зокрема, жителям Мелітополя, які навіть під гнітом ворога не приймали учать в псевдореферендумі.

"ЗСУ відстоюють крок за кроком всю територію нашої держави. Україна буде продовжувати виконувати свої обов'язки також і перед мешканцями тимчасово окупованих територій: виплачувати пенсії і зарплати, забезпечувати всі соціальні гарантії", — зазначив Федоров.

Він додав, що українці на окупованих територіях, в тому числі в Запорізькій області, продовжують передавати інформацію про колаборантів та дані щодо розташування техніки, особового складу ворога — це допоможе ЗСУ швидше звільнити Україну від загарбників.

Напередодні у МЗС наголосили, що ця вистава з "референдумами" не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними.

Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії.

Нагадаємо, Росія провела псевдореферендуми у чотирьох областях України для виправдання їх анексії. При цьому Президент Володимир Зеленський ще раніше попередив, що РФ закриє можливість переговорів з Україною, якщо влаштує "референдуми" на окупованих територіях.